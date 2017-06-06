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Almanya ‘düzgün ayrılacağız’ dedi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Biz oradan (İncirlikten) düzgün ayrılacağız ama sorunlar duruyor

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Almanya ‘düzgün ayrılacağız’ dedi

Kimse illüzyona kapılmasın. Bugünden yarına düzelme olmaz. Bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor" dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye ile Almanya ilişkilerinde normalleşme sürecinin hızlı olmayacağını belirterek, “Kimse illüzyona kapılmasın. Bugünden yarına düzelme olmaz. Bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor” dedi. Gabriel, Alman Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada, Türk-Alman ilişkilerinin çok zorlu dönemden geçtiğini vurgulayarak, İncirlik meselesinin bu zorlu dönemde sadece küçük bir yer tuttuğunu ifade etti. Türkiye ile Almanya'daki hukuk devleti anlayışlarının farklı olduğunu belirten Gabriel, şunları kaydetti: “Türkiye bizden, başarısız darbe girişimi sonrası bize sığınma başvurusunda bulunanları iade etmemizi istiyor. Bunu yapamayız. Burada aramızda çok derin görüş ayrılıkları var. Biz oradan (İncirlikten) düzgün ayrılacağız ama sorunlar duruyor. Kimse illüzyona kapılmasın. Bugünden yarına düzelme olmaz. Bir şeylerin gerçekten değişmesi gerekiyor.” Gabriel, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili olarak da ''Türkiye’yi NATO’da köşeye sıkıştırmayı ve yönünü Rusya’ya çevirmesini istemiyoruz. Askeri yönetim döneminde de Türkiye’yi NATO’dan atmadık. Yunanistan’ı da askeri dikta döneminde atmadık. Türkiye’nin yüzünü Doğu’ya çevirmesi ve birlik partnerimizi kaybetmek bizim çıkarımıza olamaz.” diye konuştu.

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