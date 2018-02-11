Almanya Erbil'i su yoluna çevirdi

Irak ziyareti çerçevesinde başkent Bağdat'tan sonra Erbil'e gelen Leyen, Peşmerge Bakanlığı'nda Genel Kurmay Başkanı Cemal Eminki ve Alman askerlerle bir araya geldi.

Bakanlık'taki temaslarının ardından kentte Almanya tarafından inşa edilen Peşmerge Hastanesi'nin yapımını yerinde takip eden Leyen, buradaki inşa süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Leyen, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda Almanya ve Erbil arasında son 3.5 yıl içerisinde yoğun temasın yaşandığını hatırlatarak, Peşmerge'ye verilen eğitimden sonra iyi bir seviyeye geldiklerini kendi gözleriyle gözlemleyebildiklerini ifade etti. Bu arada Leyen, Erbil'de resmi törenle karşılanmadı.

Alman Bakan'ın, resmi törenle karşılanmamasının, Irak merkezi hükümetinin Erbil'e uyguladığı diplomatik yaptırımlardan kaynaklandığı iddia ediliyor. Nitekim daha önce eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani tarafından kabul ediliyordu.

Almanya'nın Peşmerge güçlerine eğitim vermek için IKBY'de yaklaşık 150 askeri bulunuyor.

AA