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Almanya rahatsız! Tanklarımızla YPG'yi vurmayın

Almanya'nın kriz bölgelerine yaptığı silah ve askeri malzeme ihracatının son yasama döneminde arttığı bildirildi. Ancak Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Alman tanklarının YPG'ye karşı kullanılması Almanya'yı rahatsız etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:25
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Almanya rahatsız! Tanklarımızla YPG'yi vurmayın

Birinci Alman televizyon kanalı ARD'nin haberine göre, 2014-2017 yılları arasında hükümetin özel iznini gerektiren silah satışları 25 milyar euro'ya çıktı.

AB ve NATO üyesi olmayan 'üçüncü' ülkelere 2017 yılında 3.79 milyar euro tutarında silah ihraç edildi. 2016 yılında söz konusu ülkelere yapılan silah satışları bu tutarın 100 milyon euro altında kalmıştı.

Son dört yıllık büyük koalisyon döneminde ‘üçüncü' ülkelere yapılan silah satışları bir önceki yasama dönemine göre yüzde 45 oranında artarak 14.49 milyar euro'ya çıktı. Almanya'nın en büyük 10 silah müşterisi arasında beş ‘üçüncü' ülke bulunuyor.

İlk sırayı 1.36 milyar euro ile Cezayir aldı. Yemen'deki savaşa aktif olarak katılan ülkelerden Mısır'a yüzde 77'lik artışla 1.36 milyar euro'luk silah satıldı. Mısır 2017'de Almanya'dan aldığı silahlara 708 milyon euro ödedi. Suudi Arabistan'a yapılan satışlar ise yarı yarıya azalarak 254 milyon euro'ya geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri silah alımlarını yüzde 25 oranında arttırarak 213 milyon euro'ya çıkardı. 2017 yılında özel izne tabi silah satışlarının toplam hacmi 6.24 milyar Euro oldu. 2016'da 6.88 milyar euro'luk satış izni verilmişti.

Teröristlere el uzattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, 5. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye ağır darbeler vurdu. Örgütün iyice köşeye sıkışmasıyla beraber, Afrin'deki teröristbaşları bölgeden kaçmaya başladı.

Mehmetçik'e karşı direnemeyen teröristlere Almanya'dan yardım eli uzandı. Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde; harekatta kullanılan tanklara dikkat çekildi.

Türkiye'nin rahatlıkla Alman tanklarını kullandığını ve örgütün tanklara karşı koyamadığını belirten Michael Fischer, NATO ittifaklığı kapsamında Türkiye'ye 391 "Leopard 1" tankının gönderildiğini söyledi.

Fischer, "Silahlanma yardımı, ülke savunmasında, yani NATO İttifak bölgesinin de savunması kapsamında kullanılmak maksadıyla yapıldı. Bu o zamanlar yazılı bir madde ile tespit edilmişti. Türk ordusunun, tankları Suriye'de bir harekât için kullanılması, bu madde ile yasaklanmıştı." ifadelerini kullanarak tankların YPG'ye karşı kullanılmamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaYPGZeytin DalıAfrinSuriye
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