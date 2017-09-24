Almanya sandık başında

Almanya’da 61 milyon 500 bin kayıtlı seçmen, ülke genelinde kurulan 75 bin sandıkta oylarını kullanacak. Federal Seçim Kurulu Başkanı Dieter Sarreither’in verdiği bilgiye göre, 42 partinin yarıştığı seçimlere ülke genelinde bin 400’ü kadın olmak üzere 4 bin 828 aday katılıyor.

Federal İstatistik Kurumu verilerine göre ilk kez oy kullanacakların sayısı 3 milyon olurken, bir önceki seçime göre seçmen sayısında 400 bin azalma yaşandığı açıklandı. Yabancı kökenli oy sayısının 6 milyon 300 bin olduğu Almanya’da, 19 Federal hükümet için sandığa gidenlerin oranının yüzde 70 civarında olacağı tahmin ediliyor.

2013 seçimlerine nazaran mektupla oy kullananların sayısında artış olurken, seçimde en çok oy potansiyeline sahip yaş grubunu 12 milyon 700 bin kişi ile 70 yaş ve üstü grup oluşturuyor. Oy vereceklerin 29,5 milyonunu erkek, 31,7 milyonunu ise kadın seçmenler oluşturuyor.

52 Türk kökenli aday

CDU, SPD, FDP, Yeşiller ve Sol Parti’den 52 Türkiye kökenli aday bulunuyor. Yüzde 5’lik seçim barajını aşması beklenmeyen partilerde 40 Türkiye kökenli aday yer alırken, Almanya’da yaşayan Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (ADD) dikkat çekiyor. Sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden seçimlere giren parti, 15 adayla yarışıyor.

1949 yılından bu yana yapılan genel seçimlerde Almanya’da hiçbir siyasi parti tek başına iktidar olamadı. Bu seçimlerde de yine tek başına iktidar beklenmiyor. Merkel’in dördüncü kez başbakan olmasının beklendiği 19. Federal hükümette ortaklarının kim olacağı ve aşırı ırkçı Almanya için Alternatif Partinin (AfD) ne kadar oy alacağı en merak edilen sonuçların başında geliyor.

Son olarak INSA araştırma kuruluşu tarafından yapılan anketlere göre Hıristiyan Demokrat Birlik partileri CDU/CSU yüzde 34, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 21, Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) yüzde 13, sol parti Die Linke yüzde 11, Liberal Parti (FDP) yüzde 9, Yeşiller Partisi Die Grünen yüzde 8, diğerleri yüzde 4 oy oranında bulunuyor.