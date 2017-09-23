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Almanya sandık başında

Almanya'da 61,5 milyon seçmen, Almanya genelindeki 299 seçim bölgesinde, yeni meclisin 598 üyesini belirlemek için bugün, iki oy kullanacak. Seçmenler ilk oylarını kendi bölgelerindeki milletvekili adayına, ikinci oylarını da seçtikleri partiye verecek. 16 eyalette, yaklaşık 73 bin 500 sandıkta 650 bin civarında görevli çalışacak

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:21
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Almanya sandık başında

Ülkede 42 partinin yarışacağı seçime katılan 4 bin 828 aday arasında, Türk kökenli 92 aday da bulunuyor. Seçimde, Türk kökenli 720 bin seçmen oy kullanabilecek. Almanya'daki tüm partiler seçmenlere oy vermeleri çağrısında bulunurken, 19'uncu kez sandık başına gidecek Almanya'da seçimin en çok konuşulanları arasında, Türkiye politikası ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) meclise girecek olması yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa ırkçı ideolojiye sahip bir partinin Bundestag'da temsil edilecek olması Alman kamuoyunda ciddi endişelere yol açıyor. INSA şirketinin Alman Bild gazetesi için yaptığı son kamuoyu yoklamasına göre seçimde, Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) yüzde 34, Sosyal Demokrat Partinin yüzde 21, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin yüzde 13, Sol Partinin yüzde 11, Hür Demokratların (FDP) yüzde 9 ve Yeşillerin yüzde 8 oy alması bekleniyor. AA

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AlmanyaSeçmenMeclisMilletvekiliPartiEyalet
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