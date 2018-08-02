Almanya ve Slovakya arasında gerginlik

Almanya basınında yer alan haberlere göre Slovakya istihbarat teşkilatı Vietnamlı bir rejim muhalifinin Almanya'dan Vietnam'a kaçırılmasında ve mahkeme önüne çıkarılmasında etkin rol oynadı. Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan haberler üzerine Slovakya cumhurbaşkanı Andrej Kiska, ülkenin emniyet genel müdürünü konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapmakla görevlendirdi.

Ülkesinde bir dönem komünist partinin güçlü kadroları içinde yer alan ve önemli bir devlet işletmesinin yöneticisi olan, ardından da siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle ülkesini terk eden Trinh Xuan Thanh Berlin'de gündüz saatlerinde sokakta yürürken bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldı. Aradan geçen birkaç günün ardından Trinh Xuan Thanh Vietnam televizyonunda, ülkesine kendi rızasıyla döndüğünü ve mahkemeye çıkarak hakkında Vietnam mahkemesinin vereceği kararı kabul edeceğini açıklayan bir konuşma da yaptı.

Kısa süre içinde de yolsuzluk iddiasıyla müebbet hapse mahkûm edildi. Rejim muhalifinin Vietnam İstihbarat örgütü tarafından kaçırıldığı iddia edildi. Almanya ülkesinde gerçekleşen kaçırma olayını protesto etti. Ancak Trinh Xuan Thanh'ın nasıl kaçırıldığı konusunda daha fazla detay kamuoyuna yansımadı. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yer alan haberlerde Vietnamlı rejim muhalifinin kaçırıldığı günler öncesinde bir Vietnam heyetinin Slovakya'da görüşmeler yaptığı iddia edildi.

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