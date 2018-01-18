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Almanya'ya yaşlı nüfus uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Weidmann, “Almanya’da 2020'den itibaren yaşlanan toplumun etkileri güçlü bir şekilde başlamış olacak” dedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 15:48
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Almanya'ya yaşlı nüfus uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Bundesbank ile Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Almanya’nın Frankfurt kentinde ortaklaşa düzenledikleri konferansın açılış konuşmasını yaptı.

Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Weidmann, Almanya’nın dört yıldır olumlu büyüme, rekor düzeyde istihdam ve en düşük işsizlik oranı yakaladığını söyledi.

Dışarıdan bakıldığında Almanya'nın ekonomik zorluklarının sonuçta o kadar çok görünmediğinin düşünülebileceğini dile getiren Weidmann, “Ancak IMF Başkanı Christine Lagarde'ın, John F. Kennedy'nin 'Çatıyı tamir etmenin en iyi zamanı güneş parladığı andır' sözünü çok sevdiğini biliyorum. Ve Almanya'da gelecekteki demografik değişimler karşısında, ihtiyatlılık, bu tavsiyeye uymamızı gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

Weidmann, Almanya’da yaşlanan toplumun olumsuz etkilerinin görülebileceğine işaret ederek, “Şu an Almanya, demografik duraklama olarak adlandırılan şeyin durgunluğundan hala yararlanıyor.” dedi.

2020'den itibaren yaşlanan toplumun etkilerinin güçlü bir şekilde başlamış olacağını belirten Weidmann, şunları kaydetti: “Kapsamlı politika eylemi olmaksızın bu durum, potansiyel büyümenin önemli ölçüde yavaşlaması anlamına gelir. Ve bunun yansımaları Almanya ile sınırlı kalmaz. Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisindeki büyüme potansiyelinde gözle görülür bir azalma, Avro Bölgesi ekonomisinin genel durumu için bir yük olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ABNüfusAlmanya
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