Almanya’da İncirlik krizi bitmedi

Koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesi için bastırıyor. İncirlik üssündeki Alman askerlerinin Alman milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesine Türkiye'nin izin vermemesi Almanya'da koalisyon ortakları arasında gerginliğe yol açtı. SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann verdiği demeçte Almanya’nın askeri birliklerini İncirlik üssünden çekmesi gerektiğini söyledi. Oppermann, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı İncirlik konusunda ikna etmede başarısız olduğunu belirtti. Alman ordusunun meclisin izniyle ülke dışında görev aldığına işaret eden Oppermann, “Ancak şu anda (milletvekilleri olarak) biz sorumluluğumuzu yerine getiremiyoruz” dedi. Bu durumun kabul edilemez olduğunu aktaran Oppermann, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’e İncirlik'te konuşlu Alman birliklerine yeni bir yer bulması yönünde çağrıda bulundu. Alman askerlerinin İncirlik'ten çekilmesini isteyen SPD'li Lars Kingbeil, Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada Merkel’in İncirlik konusunda tereddüt ettiğini belirtti. DIŞ HABERLER