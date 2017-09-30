Almanya’dan 'kırmızı bülten' reddi

Türkiye’nin hakkında kırmızı bülten çıkarılması için uluslararası polis teşkilatı Interpol’e başvurduğu Can Dündar’la ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schäfer, Berlin’de bir açıklama yaptı.