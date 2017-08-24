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Amazonlar’a büyük saldırı

Brezilya'da hükümet, Amazonlar'da yer alan büyük bir doğal koruma alanını madencilik faaliyetlerine açtı

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Amazonlar’a büyük saldırı

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Ulusal Bakır ve İştirakler Rezervi (Renca) olarak bilinen koruma alanımadencilik faaliyetlerine açan bir kararname yayınladı. Brezilya, altın ve diğer madenler açısından zengin bir bölge olduğu düşünülen, Amapa ve Para eyaletleri arasındaki 46 bin kilometrekarelik alanı maden sahası olarak kullanacak. Hükümet, söz konusu alanda yer alan 9 özel koruma alanı ile burada yerlilere ait toprakların yasal olarak korunmaya devam edileceğini açıkladı.  Madencilik ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kararnamenin amacı, her zaman sürdürülebilirlik kaidesine dayanarak yeni yatırımlar çekmek, ülkenin refahını, istihdamı ve toplumun gelirini artırmak" ifadelerine yer verildi. Danimarka'nın yüz ölçümünden daha büyük bir bölümü kapsayan alanın yüzde 30'unun madencilik faaliyetlerine açılacağı belirtildi. Muhalefet ve çevreci gruplar ise hükümetin planına tepki gösterdi. O Globo gazetesinde yer alan haberde, muhalif senatör Randolfe Rodrigues'in kararı, 'Amazonlar'a yönelik son 50 yılın en büyük saldırısı' olarak yorumladığı bildirildi. DIŞ HABERLER

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