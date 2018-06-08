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'Ankara, öngörülemez davranıyor'

Moskova, Kırım'ın 'Rusya tarafından ilhakını' tanımayacaklarını söyleyip Avrupa'yı 'Kırım'ı unutmakla' suçlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterdi

08 Haziran 2018 Cuma 16:24
'Ankara, öngörülemez davranıyor'

Moskova, Kırım'ın 'Rusya tarafından ilhakını' tanımayacaklarını söyleyip Avrupa'yı 'Kırım'ı unutmakla' suçlayan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın savunma komitesi başkan yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Çavuşoğlu'nun bu sözlerinin kendilerinde şaşkınlık ve infial yarattığını söyledi.

Rus parlamenter Şvıtkin, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 'Kırım'ın ilhakını tanımayacakları' yönündeki yeni açıklamasına ilişkin olarak, 'Ankara'nın öngörülemez biçimde davrandığı' yorumunda bulundu.

Türkiye ile son dönemde askeri ve askeri-teknik alanlarında işbirliğinde ilerlemelerden bahsetmenin mümkün olduğunu belirten Şvıtkin, Ankara ile her konuda iyi anlaştıklarınınsa söylenemeyeceğini ima ederek, 'Suriye konusunda Türk tarafına hala sormak istedikleri bazı sorular olduğunu' söyledi.

"Ankara sadece AB'ye yaranmaya da çalışıyor olabilir" ifadelerini kullanan Şvıtkin, "Türk tarafından gelen bu gibi açıklamaların bizi yapıcı karşılıklı ilişkilere götürmeyeceği kesin" vurgusu yaptı.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 09.06.2018 03:51
Anahtar Kelimeler:
RusyaKırım
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