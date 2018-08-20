Arafat'ta mahşerin provası

- Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, venniğmete, leke velmülk. Lâ şerike lek”

“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye giden 2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat'ta buluşarak haccın en önemli rükûnlarından biri olan vakfeyi yerine getirdi.

Hacı adayları sabah namazının ardından Arafat Dağı'na çıkmaya başladı.

Zorlu kayalardan Hazreti Adem ile Havva validemizin buluştukları tepeye tırmanan hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Cebel-i Rahme yani rahmet dağı aynı zamanda Peygamber efendimizin Ashab-ı Kiram'a ünlü Veda Hutbesi'ni verdiği yer.

Vakfe duasında milyonlarca el semaya yükseldi, İslam dünyasının içinde bulunduğu durum karşısında da Yaradan'dan yardım istendi.

Arafat'ta vakfe duası yapan hacı adayları, öğle ile ikindi namazını birleştirerek kıldı.

Milyonlar akşam vakti ise Müzdelife'ye hareket etti.

Hacı adayları, haccın vaciplerinden Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra toplu halde Mina'ya hareket edecek.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşlar Mina'dan toplanacak.

Bayramın birinci günü şeytan taşlayacak olan hacı adayları, daha sonra kurban kesip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkacaklar.

Kabe'de tavaf ve sa'y yapacak olan hacı adayları hac görevini ifa etmiş olacaklar.