Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
235.421
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8807
EURO
6.9689

Arafat'ta mahşerin provası

Dünyanın dört bir yanından hac görevini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan yaklaşık hacı adayları bugün Arafat vakfesini yaptı. Mahşerin provası niteliğindeki Arafat vakfesinde milyonlarca el semaya yükseldi. Müslümanlar İslam dünyasının içinde bulunduğu durum karşısında Yaradan'dan yardım istedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:46
Arafat'ta mahşerin provası

- Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk. İnnel hamde, venniğmete, leke velmülk. Lâ şerike lek”

“Buyur Allahım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Dünyanın dört bir yanından Mekke'ye giden 2 milyonu aşkın hacı adayı, Arafat'ta buluşarak haccın en önemli rükûnlarından biri olan vakfeyi yerine getirdi.

Hacı adayları sabah namazının ardından Arafat Dağı'na çıkmaya başladı.

Zorlu kayalardan Hazreti Adem ile Havva validemizin buluştukları tepeye tırmanan hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Cebel-i Rahme yani rahmet dağı aynı zamanda Peygamber efendimizin Ashab-ı Kiram'a ünlü Veda Hutbesi'ni verdiği yer.

Vakfe duasında milyonlarca el semaya yükseldi,  İslam dünyasının içinde bulunduğu durum karşısında da Yaradan'dan yardım istendi.

Arafat'ta vakfe duası yapan hacı adayları, öğle ile ikindi namazını birleştirerek kıldı.

Milyonlar akşam vakti ise Müzdelife'ye hareket etti.

Hacı adayları, haccın vaciplerinden Müzdelife vakfesini yaptıktan sonra toplu halde Mina'ya hareket edecek.

Müzdelife'de şeytana atılacak taşlar Mina'dan toplanacak.

Bayramın birinci günü şeytan taşlayacak olan hacı adayları, daha sonra kurban kesip tıraş olduktan sonra ihramdan çıkacaklar.

Kabe'de tavaf ve sa'y yapacak olan hacı adayları hac görevini ifa etmiş olacaklar.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.08.2018 15:03
Anahtar Kelimeler:
HacArafatMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın
Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın
"ABD zorbalık yapıyor, İran dost Türkiye'yi desteklemektedir"
"ABD zorbalık yapıyor, İran dost Türkiye'yi desteklemektedir"
Yunanistan kurtarma paketinden çıkıyor
Yunanistan kurtarma paketinden çıkıyor
Kremlin'den flaş açıklama! Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa...
Kremlin'den flaş açıklama! Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa...
Eski Cumhurbaşkanı: 'ABD Türkiye'ye saldırmak için...'
Eski Cumhurbaşkanı: 'ABD Türkiye'ye saldırmak için...'
CNN, Türkiye'ye yine kin kustu
CNN, Türkiye'ye yine kin kustu
Merkel ile Putin'den ABD'ye inat iş birliği
Merkel ile Putin'den ABD'ye inat iş birliği
Pentagon'dan şok Çin raporu
Pentagon'dan şok Çin raporu
800'den fazla gazeteci Hac'cı takip ediyor
800'den fazla gazeteci Hac'cı takip ediyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim