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Arakan'da dehşet durdurulmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley,Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları ziyaret etti ve 'bu dehşet durdurulmalı' dedi.

02 Ekim 2017 Pazartesi 17:17
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Arakan'da dehşet durdurulmalı

WFP İcra Direktörü Beasley, Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Kutupalong kampını ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün canlarını kurtarmak için kaçan ve sevdikleri gözleri önünde öldürülen insanlarla konuşurken yürekler acısı hikayeler dinledim. Bu dehşet durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

WFP'nin Arakanlı Müslümanların gıda ihtiyacının karşılanması için 5-6 aylık dönemde 75 milyon dolara ihtiyacı olduğuna işaret eden Beasley, "Bangladeş, tek başına bunun üstesinden gelemez.

Uluslararası toplumun desteği gerekli." değerlendirmesinde bulundu. Beasley sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın desteği gerekiyor çünkü tam anlamıyla bir insani felaket söz konusu. Sağlık hizmetleri, düzenli beslenme, temiz su, hijyen, barınma gibi alanlarda gerekli desteği alamazsak bu durum daha da yıkıcı bir insani felaket haline gelebilir." Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti.

Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor. Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi. Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığındı.
AA

Anahtar Kelimeler:
ArakanDehşetBM
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