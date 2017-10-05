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Arakan'da vahşet devam ediyor

Arakan Rohingya Birliği, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırıların artarak sürdüğünü bildirdi.

05 Ekim 2017 Perşembe 16:24
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Arakan'da vahşet devam ediyor

BM başta olmak üzere uluslararası toplum kuruluşlarına, krizin çözümü için çağrıda bulunuldu. Myanmar yönetimi, Arakan'da Müslümanlara yönelik saldırıların sürdüğü Maungdaw, Buthidaung ve Rathidaung kentlerinde strateji değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, "Myanmar hükümeti yetkilileri, son dönemde Maungdaw ve Buthidaung'da Arakanlı Müslümanlara ordu operasyonlarının sona erdiğini ve hayatlarını normal bir şekilde sürdürebileceklerini söyledi. Buna rağmen fanatik Budistler, polislerin himayesinde Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılarını arttırarak sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanların, Arakan'da güvenlik güçleri ve fanatik Budistlerce Müslüman kadınlara yönelik tecavüz vakalarında artış yaşandığını bildirdiğine dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyinde krize ilişkin etkili çözüm bulunması, insani yardım ile uluslararası basın ve BM heyetinin bölgeye erişiminin sağlanması, Arakanlı Müslümanlara vatandaşlık haklarının geri verilmesi konularında Myanmar hükümetine baskı uygulamaya davet edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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