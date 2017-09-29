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Arakan'da vahşet sürüyor

Uluslararası Göç Örgütü Sözcüsü Millman, Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 23 Müslümanın cansız bedenine ulaşıldığını, 40 kişinin kaybolduğunu belirtti.

29 Eylül 2017 Cuma 17:00
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Arakan'da vahşet sürüyor

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve fanatik Budistlerin saldırılarından kaçan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 23 Müslüman'ın cansız bedenine ulaşıldığı, 40 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 518 bine ulaştığını belirtti.

Millman, Arakan'dan Bangladeş'e geçmeye çalışan Müslümanları taşıyan bir teknenin Perşembe günü Bengal Körfezi'nde alabora olduğunu ve Perşembe gecesinden bu yana 8 cesedin daha tespit edilmesiyle ölü sayısının 23'e yükseldiğini aktardı.

Kamplarda 300 bin çocuk var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac ise kamplardaki sığınmacıların 300 binini çocukların oluşturduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Boulierac, UNICEF olarak insani yardımları sürdürdüklerini ancak temiz su eksikliğinden dolayı bölgede bulaşıcı hastalıkların yayılmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, Perşembe akşam saatlerinde Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti civarındaki kamplar ve geçici yerleşim merkezlerindeki Arakanlı Müslüman sığınmacı sayısının 501 bin olduğunu söylemişti.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 80'i çevre ülkelere sığındı. Halihazırda Myanmar'da kalan 300 bin civarındaki Arakanlı Müslüman'ın on binlercesi de Bangladeş'e kaçmaya çalışıyor.
AA

Anahtar Kelimeler:
ArakanVahşet
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