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Aralarında ticari sınırları kaldırdılar

Avrupa Birliği (AB) ve Japonya, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını bugün imzaladı

17 Temmuz 2018 Salı 16:40
Aralarında ticari sınırları kaldırdılar

İmzalar, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından Tokyo'da atıldı. Anlaşma, dünya ticaretinin üçte birini oluşturan 650 milyon kişi için serbest ticaret alanı yaratacak.

Japonya-AB Ekonomik İşbirliği Anlaşması, pek çok üründe gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını ve ticareti kolaylaştıracak bir tüzüğün yürürlüğe girmesini içeriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' politikasını yürüttüğü bir dönemde ortaya çıkan AB ve Japonya anlaşması zamanlaması açısından da önem taşıyor.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Salı günü Japonya'ya varmadan hemen önce Çin'in başkenti Pekin'de yürüttükleri görüşmelerin ardından, ticaret savaşlarından kaçınılması uyarısı yaptılar. Tusk, "Küresel ticaret düzenini yıkmak yerine geliştirmek, tarihimizde sıcak savaşlara dönüşebilen ticaret savaşları başlatmamak Avrupa ve Çin'in olduğu kadar ABD ve Rusya'nın da ortak görevi" dedi.
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