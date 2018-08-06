Arap NATO'suna Rusya ve Çin karşı

Batılı medya kuruluşlarınca geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'ın daha önce tamamen başarısız olan Arap NATO’sunun Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin 6 üyesi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Mısır ve Ürdün'ün katılımıyla siyasi-askeri bir koalisyonu yeniden canlandırmak için harekete geçtiğini duyurulmuştu.

Washington'un bu girişimle öncelikli hedefinin İran'ın bölgesel faaliyetleriyle mücadele etmek olduğu biliniyor. 'Sisteme saldırı' adlı kitabıyla küreselleşmeye karşı harekete geçilmesi çağrısı yapan Amerikalı uzman ve yazar Kieth Preston, Trump'ın Arap NATO’sunu yeniden canlandırma çalışmaları konusunda görüşlerini açıkladı.

Trump'ın Arap NATO’sunu yeniden canlandırma hedefinin İran'la mücadelenin yanında Batı Asya bölgesinde Rusya ve Çin'in nüfuzuyla mücadele etmek olduğunu belirten Preston şunları söyledi: "Bu tür koalisyonun kuruluş amaçları görünüşte, Ortadoğu'da İran ve Suriye, Hizbullah, Husiler, muhtelif Filistinli Iraklı ve Şii Afgan grupları gibi müttefiklerinin artan nüfuz ve etkinliğini önlemektir. Ancak daha geniş anlamda stratejik hedefi, Ortadoğu'da Rusya ve Çin'in nüfuzuna karşı koymaktır. Özellikle bu iki büyük güç son yıllarda İran ve müttefiklerine daha yakınlaşmış durumdalar."

Ömrü uzun olmayacak

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suud ve BAE arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı, Trump'ın önerdiği Arap NATO'su koalisyonunun pek uzun ömürlü olmayacağını belirten Amerikalı yazar, Rusya ve Çin'in Batı Asya'da böylesi bir koalisyonun başarısız olması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.

Rusya ve Çin'in büyük olasılıkla bu koalisyona karşı güçlerle Ortadoğu'da işbirliklerini güçlendireceklerini ifade eden Amerikalı uzman, Rusya ve Çin'in ABD'nin Ortadoğu'daki bu tür çabalarına karşı olduklarını, bunun büyük güçler arasında gerilimi tırmandırabileceğini vurguladı.

Preston ayrıca, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleri arasında İran ile ilgili anlaşmazlıklar, Arap ülkeleriyle Katar arasındaki diplomatik kriz, Mısır'ın Suriye konusunda diğer Arap ülkeleriyle anlaşmazlığı ve Yemen'e saldıran Suudi koalisyona katılmaması gibi konuların Arap NATO’su projesinin başarılı olma olasılığını azaltan engellerden olduğunu belirtti.