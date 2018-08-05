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Araplardan ırkçı yasaya protesto

İsrail vatandaşı Araplar, ülkenin kuzeyindeki Ummul Fahm, Hayfa, Mecd el-Kerum ve El-Celil ile güneydeki Necef (Negev) Çölü'ndeki bazı bölgelerde ırkçı yasayı protesto etti

05 Ağustos 2018 Pazar 17:24
Araplardan ırkçı yasaya protesto

İsrail'in çeşitli kentlerinde Araplar, İsrail vatandaşı olan ancak Yahudi olmayanları ikinci sınıf vatandaş statüsüne düşürdüğü belirtilen tartışmalı "Yahudi ulus devlet" yasasını protesto etti.

Arapların yoğunlukta yaşadığı kuzeydeki Ummul Fahm, Hayfa, Mecd el-Kerum ve El-Celil ile güneydeki Necef (Negev) Çölü'nde bazı bölgelerde ırkçı yasa protesto edildi. İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi (YATK) ve İsrail parlamentosundaki Filistin asıllı siyasilerin de katıldığı gösteride Yahudi ulus devlet yasasına tepki gösterildi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin'e ve topraklarına bağlı olduklarını ve ırkçı yasaları reddettiklerini belirtti.

Hitler tarzı yasa

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az oy farkıyla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu.

Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.İsrail, dünyanın değişik bölgelerindeki Yahudileri İsrail'e gelip yerleşmeye teşvik ediyor ancak 1948'de vatanlarından sürdükleri Filistinlilere geri dönme hakkı tanımayı ise reddediyor.
AA

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