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Arjantinliler, IMF'yi istemiyor

1956'dan bu yana IMF ile 39 anlaşma yapan Arjantin, en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı. Ekonomik krizlerden yorgun düşen Arjantinliler, kemer sıkma politikalarından sorumlu tuttukları Uluslararası Para Fonu ile yapılan son anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyor

26 Temmuz 2018 Perşembe 18:01
Arjantinliler, IMF'yi istemiyor

 Arjantin pesosunun dolar karşısında yılın başından bu yana yüzde 50 civarında değer kaybetmesiyle yükselen enflasyon, artan işsizlik ve yüksek vergiler, ülkeyi bir kez daha ekonomik krizin eşiğine getirdi. Güncel resmi verilere göre, Arjantin'de yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 26,4'ten 29,5'e çıktı. Aynı dönemde işsizlik de yüzde 7,2'den yüzde  9,1'e yükseldi. 

Arjantin Merkez Bankası'nın pesodaki düşüşü durdurmak için faiz oranını yüzde 40'a çıkarmasına karşın artmaya devam eden enflasyon, Arjantin halkının tasarruflarına ve satın alma gücüne büyük darbe vurdu.

En büyük borç Arjantin'e

Siyasi açıdan da kırılgan bir dönemden geçen ülkede, Cumhurbaşkanı  Mauricio Macri hükümetinin gittikçe bozulan ekonomik göstergeler nedeniyle Uluslararası Para  Fonu'nun (IMF) kapısını çalması, kriz yorgunu Arjantinlileri daha da kızdırdı. Arjantinli işçi sendikaları, sosyal örgütler ve çiftçiler, 2001'deki  krizden sorumlu tutulan IMF'den yeniden borç alınmasına daha müzakereler  başlamadan karşı çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Macri, hükümetine yönelik eleştiriler karşısında, anlaşmanın geçmişte yaşanan krizlerin tekrar etmesini önlemek amacıyla  imzalandığını ve ülke ekonomisini güçlendireceğini savundu. IMF ile Arjantin hükümeti, bir aylık müzakere sürecinin ardından gelen tüm tepkilere rağmen 20 Haziran'da 3 yıl süreli 50 milyar dolarlık stand-by anlaşması imzaladı.

IMF'nin bugüne kadar vereceği en yüksek borç miktarını içeren söz  konusu stand-by anlaşması, Arjantin'in kuruluşla 1956'dan bu yana yaptığı 39 anlaşmanın sonuncusu olarak tarihe geçti. IMF'ye en fazla başvuran ülkelerden biri olan Arjantin, kuruluştan en son 2000 yılında 40 milyar dolar borç almıştı.  

 G20 Zirvesi'nde protestolar şiddetlendi

Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisine sahip ülkede, hükümetin IMF'ye başvurmasından bu yana süren  protestolar, geçen hafta sonu Buenos Aires'te düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve  Merkez Bankası Başkanları Toplantısı sırasında şiddetlendi. G20 üyesi ülkelerin heyetlerinin yanı sıra IMF Başkanı Christine  Lagarde'ın kente gelmesini fırsat bilen göstericiler, şehir merkezinde ve Lagarde'ın kaldığı otelin önünde protestolar düzenledi. "IMF'ye hayır" posterleriyle dolu kent merkezindeki protestoya katılan Buenos Aires Kamu Çalışanları Derneği Genel Sekreteri Hugo Bellon, yaptığı açıklamada, Arjantin halkının IMF'yle yapılan anlaşmayı  desteklemediğini belirterek, "Hükümetimiz, IMF ile hiçbir muhalefet partisinin desteklemediği, Arjantinlilerin istemediği bir anlaşma daha imzaladı. Biz IMF'yle imzalanan her anlaşmanın, Arjantin halkı için açlık ve sefalet ile sonuçlandığını biliyoruz." dedi. 

Her gün zam geliyor

Protestolara katılmayan Arjantinliler de ülkenin ekonomik durumundan son derece şikayetçi. Birçok  Arjantinli, ekonomideki bozulmanın günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu kişilerden Lucas isimli mimarlık öğrencisi, ülkedeki enflasyondan şikayet ederken, "Eğer süpermarkete giderseniz fiyatların sürekli yükseldiğini görürsünüz. Bugün ödediğimiz parayla bir hafta sonra aynı şeyleri almamız mümkün olmuyor" dedi.

Uluslararası bir şirkette bilgi işlem uzmanı olarak çalışan Buenos Airesli Martin, ekonomideki en büyük problemin yüksek vergiler olduğuna işaret ederek, "İnsanların gelirlerinin büyük bölümü vergilere gidiyor. Bu yüzden birçok kişi sigortasız ve el altından çalışıyor. Kayıt dışı ekonomi bu yüzden büyüyor" dedi.

Avukat olan Mauro ise doların daha önce gerçek değerinde olmadığı için yükseldiğini öne sürdü. Arjantin pesosundaki değer kaybının özellikle orta ve düşük gelirli aileleri etkilediğini ifade eden Mauro, fiyat artışlarının hemen her ürüne yansıdığını söyledi.
AA

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