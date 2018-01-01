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Asgari ücrete yüzde 40 zam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yaptığı yıl sonu konuşmasında, hükümetin asgari ücrete yüzde 40 zam yapacağını açıkladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
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Asgari ücrete yüzde 40 zam

Ekonomik krizdeki Venezuela'da gıda ve tıbbi ürünlere erişimde sorun yaşanıyor. Krize, ülkenin petrol gelirlerinin azalması ve ulusal para birimi Bolivar'ın değerinin sert bir şekilde düşmesi neden oldu.

Hükümete, asgari ücretin bu oranda artırılmasının hâlihazırda yüksek olan enflasyon oranını daha da yukarı çekebileceği eleştirileri yapılıyor. Maduro, 'bu zammın, ABD ve diğer bazı ülkelerin sosyalist uluslarına yönelik ekonomik savaşına karşı işçileri koruyacağını' söyledi.

ABD 2017 başında, Maduro'ya ekonomik yaptırım kararı almıştı. Yıl içinde ülkede geniş çaplı gösteri ve şiddet olayları yaşanmış, Ağustos ayında ise Kurucu Meclis seçimleri yapılmıştı. Venezuela lideri, televizyonlardan yayımlanan konuşmasının önemli bir bölümünde, ülkeden yaşanan sorunların kaynağı olduğunu belirttiği ABD'yi eleştirdi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 02.01.2018 03:07
Anahtar Kelimeler:
Nicolas MaduroVenezuelaAsgari ücret
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