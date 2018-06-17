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Askeri tatbikatlar askıya alınacak

ABD ile Güney Kore'nin bu hafta 'büyük ölçekli ortak askeri tatbikatları' askıya aldığını ilan etmesi bekleniyor. Ancak, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma sözünde başarısız olması halinde bu savaş oyunları yeniden başlayacak

17 Haziran 2018 Pazar 17:20
Askeri tatbikatlar askıya alınacak

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre ABD ile Güney Kore'nin bu hafta 'büyük ölçekli ortak askeri tatbikatları' askıya aldığını ilan etmesi bekleniyor. Ancak habere göre taraflar, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma sözünde başarısız olması halinde bu savaş oyunlarını yeniden başlatma şartı koşacak. Yonhap'ın adını açıklamadığı hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre askıya alma kararı sadece önemli ortak tatbikatları etkileyecek, rutin askeri eğitimleri kapsamayacak.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta Singapur'da Kuzey Kore lideri kim Jong-un ile bir araya geldiği zirvenin ardından ABD ve Seul'ün 'savaş oyunlarını' durduracağı sözünü vererek uluslararası kamuoyunu şaşırtmıştı. ABD'nin Güney Kore ile yaptığı tatbikatların maliyetinin yüksek olduğuna ve bunun çoğunun ABD tarafından karşılandığına işaret eden Trump, "Güney Kore de katkı sağlıyor ama yüzde 100 değil. Bu da onlarla konuşmamız gereken bir konu" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.

Açıklama sonrası Güney Kore'deki ABD askerleri tatbikatları durdurma konusunda kendilerine bir talimat gelmediğini açıklamış, Güney Kore de Trump'ın hangi tatbikatları kastettiğini belirlemeye çalıştıklarını aktarmıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ise perşembe günü hükümetinin eğer nükleerden arınma konusunda ciddi ise Kuzey Kore'ye yönelik askeri baskı konusunda 'esnek davranması gerektiğini' belirterek ortak askeri tatbikatların askıya alınabileceği sinyalini vermişti.

Güney Kore ağır silahların geriye çekilmesini istedi

Yonhap ayrıca Güney Koreli yetkililerin Kuzey ile yaptığı askeri görüşmelerde ağır şekilde silahlandırılmış sınırda bulunan uzun menzilli ağır silahları 30-40 km geriye konuşlandırmasını talep ettiğini duyurdu. Ancak Güney Kore Savunma Bakanlığı Yonhap'ın haberini yalanlayarak böyle bir talepte bulunmadıklarını açıkladı.

Güney Kore ile ABD arasındaki bir sonraki önemli askeri tatbikatın (Ulchi Özgürlük Koruyucusu) yaz sonunda yapılması planlanıyordu. Geçen sene aynı adla yapılan tatbikata 17 bin 500 ABD askeri ile 50 binden fazla Güney Kore askeri katılmıştı. Tatbikatta gerçek silahlarla yapılan eğitimler yerine daha çok dijital simülasyonlar üzerine odaklanılmıştı.
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