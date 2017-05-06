Astana anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye'de güvenli bölgeler kurulmasını öngören Astana anlaşması 6 Mayıs Cumartesi günü TSİ 00.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, binlerce kişinin yaşamını yitirdiği aylar süren çatışmaların ardından ateşkesin ilan edildiği bölgelerde çatışmaların yaşandığı belirtildi. Humus vilayetinin kuzeyindeki Teir Malla'da ateşkesin yürürlüğe girmesinden yaklaşık yarım saat sonra bir patlama duyulduğu kaydedildi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin bulunduğu bölgeden, isyancılar tarafından kontrol edilen bölgeye roket atıldığı iddia edildi. Gözlemevi'nden verilen bilgiye göre, rejime bağlı birliklere ait savaş uçaklarının Zalakiyat ve yakınlarındaki Hama'da isyancıları hedef alan bir saldırı düzenledi. Suriye ordusundan ise bu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı. Ateşkes yürürlüğe girmeden kısa bir süre önce ABD'den yapılan açıklamada anlaşmanın IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi engellemeyeceği vurgulandı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeff Davis, çatışmasızlık bölgelerinin IŞİD'in aktif olduğu yerleri kapsamadığına dikkat çekti. Davis, "Operasyonlarımız daha doğuda kalan IŞİD'i hedef alıyor” diyerek, "görevlerinin kesinlikle değişmediğini” vurguladı.

Türkiye garantör ülke

Türkiye, Rusya ve İran perşembe günü Kazakistan'ın başkenti Astana'daki barış görüşmeleri sırasında; "İdlib vilayetinin tamamı, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümleri, Humus vilayetinin belli bölümleri, Şam/Doğu Guta bölgesi ve Dera ve Kuneytra vilayetlerinin belli bölümlerini kapsayan çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına” ilişkin anlaşma imzalamıştı. Ancak anlaşma, IŞİD ve diğer terör grupları ile mücadeleye devam edilmesini öngörüyor.

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