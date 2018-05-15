Astana'da uzlaşma sağlandı

Kazakistan'da düzenlenen Suriye konulu 9. Astana toplantısında taraflar, sonuç bildirisi üzerinde uzlaştı. Toplantının dünkü bölümünde Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili ve üçlü görüşmelerini sürdürdü.

Sonuç bildirisine, tarafların Suriye'nin birliği ve bütünlüğü, Gerginliği Azaltma Bölgeleri'nin ülkedeki şiddeti azaltması ve ateşkesin sürdürülmesindeki rolü, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması, mültecilerin dönüşü için gerekli koşulların sağlanması, terörle ortak mücadele, Birleşmiş Milletler gözetiminde anayasa komitesi kurma çalışmalarının hızlanması gibi unsurlar üzerindeki ortak tutumu da yansıdı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Erjan Ashikbaev, Türkiye, Rusya, İran, Suriye hükümeti, muhalefet, Ürdün ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetlerinin hazır bulunduğu toplantının sonuç bildirisini okudu. Sonuç bildirisinde, taraflar, Gerginliği Azaltma Bölgelerinin, ateşkes rejiminin korunması, şiddetin azaltılması ve Suriye'de genel durumun istikrara kavuşturulmasındaki önemini vurguladı.

İnsani yardımların ulaştırılması, mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü için gerekli koşulların sağlanması konularının önemine de atıfta bulunulan bildiride, DEAŞ, Nusra Cephesi ve BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) terör listesindeki bağlantılı kişi ve gruplarla mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.

Sonuç bildirisinde taraflar, alıkonulanların serbest bırakılması, cenazelerin teslimi ve kayıp kişilerin aranması için kurulan çalışma grubunun 2. toplantısının yapılmasından ve ilerleme kaydedilmesinden duydukları memnuniyete işaret etti. Garantör ülkeler, bildiride bu konuda çatışan taraflar arasında güven artırıcı ortak adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Ashikbaev, Alıkonulanlar Çalışma Grubunun haziran ayında Ankara’da toplanacağını duyurdu.

Soçi Zirvesi Temmuz'da

Bildiride, BMGK’nın 2254 sayılı kararı çerçevesinde siyasi çözüm sürecinin, Soçi’de Ocak ayında düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi’nde alınan kararların da katkısıyla devam etmesi gerektiği kaydedildi.

Bildiride bu amaçla BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ve Suriyeli taraflarla Cenevre’de en kısa sürede görüşmeler yapılması ve anayasa komitesi kurulması sürecinin başlatılması tavsiye edildi. Ashikbaev, bir sonraki garantörler toplantısının Temmuz ayında Soçi’de yapılmasına karar verildiğini sözlerine ekledi.

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