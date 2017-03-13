Astana’da görüşmeler bugün başlıyor

Türkiye, Rusya ve İran öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye barış görüşmelerinin üçüncü turu bugün ve yarın yapılacak.

Toplantıya Rusya, Türkiye ve İran temsilcilerinin yanı sıra Suriye hükümeti heyeti ve silahlı muhalif gruplardan temsilcilerin de katılması bekleniyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov parlamentoda yaptığı konuşmada BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Astana sürecinin barışa katkısını övdüğünü aktardı.

Kazak bakan Abdrakhmanov Rusya'nın Türkiye ve İran'ın katılımını teyit etti ve diğer tarafların da katılımıyla ilgili teyit beklediklerini söyledi. İlk iki turdaki görüşmelerde 2011 yılından bu yana 300 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların sonlandırılmasını hedefleyen taraflar arasında büyük ölçüde ihlal edilen ateşkesin desteklenmesine odaklanılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova 10 Mart'ta yaptığı açıklamada Astana sürecinden Rusya'nın "memnun olduğunu" ve bu tür anlaşmaların Suriye'deki şiddet seviyesini azalttığını ve insani durumu iyileştirdiğini söyledi.

DIŞ HABERLER