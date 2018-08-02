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Asya'da doğal afetler binden fazla can aldı

Asya genelinde temmuz ayında etkili olan doğal afetler ve olumsuz hava koşulları yüzlerce kişinin ölümüne ve büyük maddi kayıplara yol açtı

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:01
Asya'da doğal afetler binden fazla can aldı

Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Doğu Asya'yı etkisi altına alan afetlerde binden fazla kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişinin de evlerini terk etmesine neden olan sel felaketlerine yol açtı.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, muson yağmurlarının ülkenin tamamında etkili olduğu, sel ve heyelanlar nedeniyle temmuz başından bu yana 569 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) de ülkede son 40 günde muson yağmurları nedeniyle 60 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, ülkedeki şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, 1 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar 56 kişinin öldüğü bildirilirken, nisan ayı ortasından bu yana  meydana gelen yangın, sel, toprak kayması ve yıldırım düşmesi gibi felaketlerde toplam 455 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin'de temmuz ayı başında etkisini gösteren muson yağmurlarının etkisiyle 28 bölgede meydana gelen sellerde 86 kişi hayatını kaybetti. Filipinler'in başkenti Manila ve Luzon Adası'nda geçen hafta etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı seller ve toprak kayması nedeniyle 25 kişi can verdi.

Endonezya'nın Lombok Adası'nda temmuz sonunda meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti. Vietnam'da büyük yıkıma yol açan "Son Tinh" tayfunu nedeniyle 32 kişi öldü, 5 binden fazla ev zarar gördü, 17 bin hayvan telef oldu.

Japonya'da afet yönetiminden sorumlu resmi makamlar, ayın ilk iki haftasında Japonya'nın batısını etkisi altına alan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 222 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yetkililer ayrıca, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı ülkede, temmuz ayı içinde 100'e yakın kişinin aşırı sıcaklar kaynaklı sağlık sorunlarından yaşamını yitirdiğini belirtti.

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