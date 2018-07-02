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Ateşkes ihlalleri tespit edildi

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin komutanı Tümgeneral Aleksey Tsıgankov, Rusya, Türkiye ve İran’ın koordinasyon merkezinin ülkenin Halep ve Lazkiye bölgelerinde yasadışı silahlı gruplar tarafından ateşkes ihlalleri tespit ettiğini duyurdu

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:36
Ateşkes ihlalleri tespit edildi

Tümgeneral Tsıgankov, "Rusya,Türkiye ve İran'ın ortak koordinasyon merkezi, son 24 saat içinde Halep ve Lazkiye bölgelerinde yasadışı silahlı gruplar tarafından yapılan ateşkes ihlalleri tespit etti" açıklamasında bulundu. Suriye'nin büyük bir kısmında sığınmacıların geri dönebilmeleri için gerekli şartların oluşturulduğuna dikkat çeken Tsıgankov, son 24 saat içinde Doğu Guta'ya 106 kişinin geri döndüğünü kaydetti.

Tümgeneral Tsıgankov, Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinin Suriye'nin Yalda ve Beyt Saham yerleşimlerinde okul binalarının durumunu değerlendirerek, insani yardım olarak gönderilen malzemeler kullanılarak onarımla ilgili eylemler planladığını ifade etti.
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