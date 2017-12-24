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Atilla davasında Jüri ikilemde kaldı

Reuters, kamuoyunda Rıza Zerrab davası olarak bilinen "ABD, Mehmet Hakan Atilla'ya Karşı" davasında karar konusunda jüriden görüş ayrılığı sinyalleri geldiğini savundu.

24 Aralık 2017 Pazar 16:20
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Atilla davasında Jüri ikilemde kaldı

Reuters haber ajansı, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili New York'ta görülen davada karar için istişarelere başlayan jürinin sanık eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı yaşadığına yönelik işaretler geldiğini bildirdi.

Türkiye'de kamuoyu tarafından "Rıza Zarrab davası" olarak bilinen yargı sürecinde Atilla tek sanık olarak yargılanıyor. Üç hafta süren duruşmaların ardından jüri, Çarşamba günü karar için değerlendirmelere başladı.

Ancak jüri, üç günlük değerlendirme sürecinin ardından bir karara varamadı. Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle değerlendirmelere 3 Ocak tarihine kadar ara verildi. Jürinin, Atilla'nın suçlu olup olmadığına oybirliği ile karar vermesi gerekiyor.

Deliller yasadışı elde edildi

Jüri, Cuma günkü değerlendirmelerinde davanın hakimi ABD Bölge Yargıcı Richard Berman'a bir not göndererek, Attila'ya yöneltilen kara para aklama suçlamasıyla ilgili jüri üyelerinin tamamının 'değerlendirme yaparken aynı kriterlere göre hareket etmesinin zorunlu' olup olmadığı sorusunu yöneltti. Berman da bu soruya 'evet' cevabını verdi.

Davada ayrıca kanıt dosyasında yer alan telefon dinlemeleri ve bazı belgelerin nasıl elde edildiğine dair 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili yürütülen soruşturmada görev alan eski polis memuru Hüseyin Korkmaz da ifade verdi.

Korkmaz, bu belgeleri ABD'ye kendisinin getirip, ilgili makamlara teslim ettiğini öne sürdü. Jüri, Perşembe de günü de Korkmaz'ın ifadesinin bir bölümünü gözden geçirme talebini bildirdi.

Ayrıca, Berman'ın duruşmaların son gününde verdiği hukuki talimatlarla ilgili de netlik talep edildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Rıza ZerrabSarrafHalkbankAtilla Davası
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