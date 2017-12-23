Atilla davasında jüri karar veremedi

İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesiyle ilgili New York'ta görülen davada karar için istişarelere başlayan jürinin görüş ayrılığı yaşadığına yönelik işaretler geliyor.

Türkiye'de kamuoyu tarafından 'Rıza Sarraf davası' olarak bilinen yargı sürecinde eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla tek sanık olarak yargılanıyor.

Üç hafta süren duruşmaların ardından jüri, Çarşamba günü Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar vermek için değerlendirmelere başladı. Ancak jüri, üç günlük değerlendirme sürecinin ardından bir karara varamadı. Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle değerlendirmelere 3 Ocak tarihine kadar ara verildi. Jürinin, oybirliği ile karar vermesi gerekiyor.

Jüri, Cuma günkü değerlendirmelerinde davanın hakimi ABD Bölge Yargıcı Richard Berman'a bir not göndererek, Attila'ya yöneltilen kara para aklama suçlamasıyla ilgili jüri üyelerinin tamamının değerlendirme yaparken aynı kriterlere göre hareket etmesinin zorunlu olup olmadığı sorusunu yöneltti. Berman da bu soruya 'evet' yanıtını verdi.

Davada ayrıca kanıt dosyasında yer alan telefon dinlemeleri ve bazı belgelerin nasıl elde edildiğine dair, 17-25 Aralık kumpaslarında görev alan FETÖ'cü komiser Hüseyin Korkmaz da ifade verdi.

Korkmaz, bu belgeleri ABD'ye kendisinin getirip ilgili makamlara teslim ettiğini öne sürdü.

Jüri, Perşembe günü de Korkmaz'ın ifadesinin bir bölümünü gözden geçirme talebini bildirdi. Ayrıca, Berman'ın duruşmaların son gününde verdiği hukuki talimatlarla ilgili de netlik talep edildi.

Bu kadar uzun ara 'sıra dışı bir durum'

Davayı yakından izleyen gazetecilerinden New York Times muhabiri Benjamin Weiser, jürinin istişare görüşmelerinin günlerce, hatta haftalarca sürmesinin ender rastlanan bir durum olmadığını belirtti.

Ancak Weiser, sosyal medya hesabı üzerinden attığı mesajlarda, jüri değerlendirmeleri sırasında bu kadar uzun bir ara verilmesini ise 'sıra dışı' olarak nitelendirdi.

Weiser, "İran yaptırımlarıyla ilgili davada istişarelere 3 Ocak'ta devam edilecek olmasından dolayı yargıcın jüriye her gün verdiği olağan talimatları bu kez daha da bir önem kazanıyor. Yargıç, jüri üyelerine davayla ilgili hiçbir haberi okumamalarını, izlememelerini, konuyla ilgili araştırma yapmamalarını ya da konuyu bir başkasıyla konuşmamalarını söylüyor" yazdı.