Atina'da cami hasreti sürüyor

Atina'da, geçen yıl başlayan cami inşaatının nisan ayında tamamlanması planlanmış ancak çeşitli gerekçelerle 3 kez ertelenmesinin ardından açılışın bu yılın sonuna kaldığı açıklanmıştı.

Müslümanların ülkede kurdukları vakıf ve dernekler bünyesindeki mescit ve namazgahlar da resmi makamlarca uygun koşullar bulunmadığı gerekçesiyle kapatıldı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu ve Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Necat Ahmet, değerlendirmelerde bulundu. Şerif, Atina'da inşaatı süren caminin açılmadığını ve şehirde bir camiye ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Atina'da inşaatı süren cami açıldığında ben şahsen tebrik edeceğim. Diyeceğim ki 'tebrik ediyoruz bir cami açıldı.'

Ama bunu görmedikçe de inanmak pek mümkün değil." ifadesini kullandı. Başkentteki Müslümanların bodrumlarda ve uygun olmayan yerlerde namaz ibadetlerini yerine getirmeye çalıştıklarına dikkati çeken Şerif, Atina'da bir camiye büyük ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Şerif, Atina'daki eski camilerin de ibadete kapalı olduğunun altını çizerek, Yunanistan'ın farklı yerlerinde Müslümanların kurdukları vakıf ve dernekler bünyesinde açılan mescit ve namazgahların da kapatıldığına dikkati çekti.

Türk kelimesine düşmanlar

Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Ahmet, derneklerinin tabelasının aynı İTB gibi 1983'te indirildiğini belirterek, "Türk kelimesinin Yunanistan için ne kadar yanlış ve korkulu bir kelime olduğunun farkına bir daha varıyoruz." dedi.

Yunanistan'da Türk kelimesinin 1974 yılına kadar her yerde serbest bir şekilde kullanıldığını vurgulayan Ahmet, "1974'teki Kıbrıs çıkartmasından sonra Yunan devletine nedense Batı Trakya'da biz kötü olduk." diye konuştu.

Ahmet, Yunanistan'ın AB'ye karşı kendisini iyi göstermek için oyalama politikası uyguladığına dikkati çekerek, Yunanistan'ın kanun tasarısına rağmen iç hukukunda Türk kelimesini hiçbir zaman kabullenmeyeceğini iddia etti.

AA