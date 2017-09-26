Atina’ya sığınmacı uyarısı

Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi (CPT) sığınmacıların yaşam koşulları konusunda Yunanistan’a yönelik eleştiri dozu yüksek bir rapor hazırladı. CPT tarafından 2016 yılı içinde Yunanistan’ın Midilli, Sakız ve Sisam adaları ile Atina ve Selanik kentlerine düzenlenen denetim ziyaretleri hakkındaki rapor komitenin merkezinin bulunduğu Strasbourg kentinde bugün yayımlandı.



Raporda, kısaca “sıcak nokta” (hotspot) olarak adlandırılan sığınmacı kayıt ve kimlik tespit merkezlerinden bazılarında yaşam koşullarının olağanüstü kötü olduğu ve 'insanlık dışı uygulama olarak nitelenebileceği' ifade edildi.



Aşırı kalabalık olan bu merkezlerde sığınmacıların kendilerini güvende hissetmediği, içme suyu, gıda ve temel sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı not edildi. Bazı merkezlerde ise sığınmacılar için enformasyon ve adli yardımın yetersiz olduğuna işaret edildi. Anne-babaları olmayan sığınmacı çocukların durumuna özellikle dikkat çekilen raporda, yüzlerce çocuğun uzun süre boyunca gözaltında tutulduğu belirtildi. CPT Yunanistan’dan sığınmacı çocuklarla ilgili “koruyucu tutukluluk” uygulamasını gözden geçirmesini, anne-babasıyla beraber olmayan, çoğu travma yaşamış bu çocukları gözaltına tutmaktan vazgeçip kendilerine uygun yaşam koşulları sağlamasını istedi.



Yunan hükümeti, rapora gönderdiği cevapta, sığınmacıların yaşam koşullarının düzeltilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü bildirilerek, “Sığınmacı çocuklara ayakkabı ve çorap veriyoruz ama kullanmıyorlar” ifadesine yer verildi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ