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Avrupa 671 milyon turist ağırladı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporuna göre geçen yıl 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat gerçekleştirdi.

22 Şubat 2018 Perşembe 14:51
Avrupa 671 milyon turist ağırladı

UNWTO’nun Dünya Turizm Barometresi raporuna göre, 2017’de uluslararası turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6.7 artarak 1 milyar 322 milyon kişiye çıktı. Söz konusu oranın, 2010’dan bu yana elde edilen en yüksek rakam olduğu bildirildi.

Kıta bazında incelendiğinde küresel turist sayısındaki büyüme, bir önceki yıla göre, Avrupa ve Afrika’da yüzde 8, Asya ve Pasifik’te yüzde 6, Ortadoğu’da yüzde 5, Amerika’da yüzde 3 oldu.

 Avrupa kıtası 671 milyon, Asya ve Pasifik 324 milyon, Amerika 207 milyon, Afrika 62 milyon, Ortadoğu 58 milyon uluslararası turist ağırladı.

 HABER MERKEZİ

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