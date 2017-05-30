Avrupa, ABD’den kopabilir

Hindistan hükümetinin, kabinesiyle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merkel, görüşmenin dijital politika, gelişim ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşmalarıyla sonuçlandığını söyledi. Merkel, NATO ve G7 zirvelerinde ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan ve ‘hayalkırıklığı yaratan' görüşmeler sonrası Avrupa-ABD ilişkilerinde kaymalar olduğunu dile getirdi. Almanya Başbakanı, "Biz Avrupa'da kaderimizi kendi ellerimize almalıyız" dedi. Uluslararası sahneye daha çok dahil olmanın, bölgenin kendisine bağlı olduğunu vurgulayan Merkel, Avrupa'nın dünya meselelerinde daha aktif bir oyuncu olması gerektiğinin altını çizdi. Merkel, G7 zirvesinin ardından yaptığı açıklamada hayalkırıklığı yaşadığını belirterek, “Başkalarına tümüyle güvenebileceğimiz zamanlar bir parça geride kaldı. Son günlerde bunu deneyimledim. Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız” ifadelerini kullanmıştı. Merkel, "Transantlantik ilişkiler önemli fakat ama biz küresel bir dünyada yaşıyoruz ve Hindistan'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan Almanya Başbakanlık Sözcüsü Seibert, ABD ve İngiltere'ye 'güvenilemeyeceğini' ifade eden Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşlerinden vazgeçmediğini, Merkel'in sözlerinin 'açık ve anlaşılır' olduğunu söyledi. DIŞ HABERLER