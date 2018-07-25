Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95369
ALTIN
190.839
DOLAR
4.8234
STERLİN
6.3467
EURO
5.6341

Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi

İrlanda'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için Avrupa'da 4 ülkede greve gitti

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:00
Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi

İrlanda'nın düşük maliyetli havayolu şirketi Ryanair'in kabin görevlileri, haklarının iyileştirilmesi talepleri karşılanmadığı için Avrupa'da 4 ülkede greve gitti. Kabin görevlilerinin üye olduğu sendikalar, grev kararının şirketin talepleri karşısındaki duyarsızlığı ve gruplar arasındaki ücret farkını giderme konusunda eyleme geçmemesi nedeniyle alındığını açıkladı.

Sendikalar, çalışanların Ryanair'in merkezinin bulunduğu İrlanda değil, İspanya yasalarına tabi olmak istediklerini de kaydetti. İspanya, Portekiz, Belçika ve İtalya'da yapılan 2 günlük grev nedeniyle Avrupa çapında 600 uçuş iptal edildi. En çok etkilenen ülke, 400 uçuşla İspanya oldu. Merkezi İrlanda'da bulunan havayolu firması, sadece İspanya uçuşlarındaki en az 75 bin yolcunun grevden etkileneceğini hesapladı.

Firmadan yapılan açıklamada, yolculara alternatif uçuşlar veya para iadesi önerildiği belirtildi. 37 ülkede 86 havaalanında faaliyet gösteren ve geçen yıl 130 milyon yolcu taşıyan Ryanair, Noel tatili öncesi büyük bir grevi sendikaları tanımama kararından geri adım atarak son anda önlemişti. 
 

Anahtar Kelimeler:
AvrupaUçuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bangladeş'te toprak kayması
Bangladeş'te toprak kayması
Laos'ta 20 ölü 100'den fazla kayıp var
Laos'ta 20 ölü 100'den fazla kayıp var
Çin'den Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu
Çin'den Filistin'de iki devletli çözüm vurgusu
Pakistan'da intihar saldırısı
Pakistan'da intihar saldırısı
Avrupa sıcaktan kavruluyor
Avrupa sıcaktan kavruluyor
El Nusra’nın silahı ABD’den
El Nusra’nın silahı ABD’den
Yunanistan şokta... ölenlerin sayısı artıyor
Yunanistan şokta... ölenlerin sayısı artıyor
İran'dan ABD'ye müzakere resti
İran'dan ABD'ye müzakere resti
ABD'li çiftçilere müthiş destek
ABD'li çiftçilere müthiş destek
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim