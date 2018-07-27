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Avrupa'da rekor sıcaklıklar

Avrupa’da Cuma günü hava sıcaklıkları Fransa'da 39, İngiltere’de 38.5, Belçika ve Hollanda’da 37 dereceyi gördü

27 Temmuz 2018 Cuma 18:03
Avrupa'da rekor sıcaklıklar

Salı gününden bu yana aşırı sıcağın etkisindeki Fransa’nın başkenti Paris’te Cuma günü ölçülen 36 derecelik hava sıcaklığı son 40 yılın rekoru oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkedeki 25 kentte 'turuncu alarm' ilan ederken, Auxerre kentinde sıcaklık 39 dereceye ulaştı. İngiltere’de hava sıcaklığı bazı bölgelerde 38.5 dereceye çıktı. Ülkede Perşembe günü kaydedilen 35.1 derece bu yılın şimdiye kadarki en yüksek sıcaklığı oldu.

İngiltere'de, meteoroloji kayıtlarının tutulmaya başlandığı günden bu yana en sıcak hava, 2003’te 38 derece olarak ölçülmüştü. İngiltere’de sıcaklık rekorunun kırıldığı 2003’te 10 gün içinde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Geleneksel olarak yağmurlu ve serin geçen yaz aylarının aksine Belçika'da da yaz ayları sıcak havanın etkisinde. Perşembe günü Brüksel'de hava sıcaklığının 34 derecenin üstüne çıkmasıyla 2006 yılından bu yana en sıcak gün yaşandı.

Ülkede hava sıcaklığı Cuma günü ise 37 dereceye kadar çıktı. Bu bir rekor... Hollanda'da son 100 yılın en sıcak 3. günü Perşembe günü 38.2 dereceyle yaşandı. Hollanda’da tarihin en yüksek iki sıcak dönemi 27 Haziran 1947’de 38.4 ve 23 Ağustos 1944’te de 38.6 derece olarak ölçülmüştü.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

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