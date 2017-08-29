Avrupa göçü kaynağında durduracak

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya ile göçmenlerin transit geçtiği Afrika ülkelerinden Çad, Nijer ve Libya'nın liderlerinin Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı mini zirvede, gelecekte Avrupa Birliği'ne (AB) gelmek isteyen sığınmacıların başvuru süreçlerinin Çad ve Nijer'de başlatılması kararı alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliği yaptığı zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra İtalyan ve İspanyol mevkîdaşları Paolo Gentiloni ile Mariano Rajoy katıldı. AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de yer aldığı mini zirvede Afrika ülkelerini ise Çad Devlet Başkanı İdris Debi ve Nijerli mevkîdaşı Mahamadu Issufu ile Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti Başbakanı Fayiz el Saraç temsil etti. Zirvenin gündeminde göçün nedenleri ile mücadele, yasa dışı göçü engellemek ve göçü kontrol altına almak bulunuyordu. Mini zirve sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısı ile alınan kararlar açıklandı. Buna göre, Avrupa ve Afrika'daki transit ülkeler arasında insan kaçakçıları ile mücadelede işbirliğinin artırılmasına karar verildi.

Hedef göçmenleri durdurmak