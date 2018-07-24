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Avrupa ırkçılığa kayıyor

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, "Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu" dedi

24 Temmuz 2018 Salı 16:53
Avrupa ırkçılığa kayıyor

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon, Avrupa'da aşırı sağa kayıştan endişeli olduğunu belirterek, "Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu" dedi. Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye adil davranmadığını, Türkiye'nin AB üyesi olmasını istemeyen ülkeler bulunduğunu kaydeden Önhon, "Avrupa'daki kaymadan dolayı endişeliyim.

Aşırı sağ, eski kıtada yabancı düşmanlığı, antisemitizm ve İslamofobi'yi körüklüyor. Hoşgörüsüzlük bir kez daha bir Avrupa markası oldu" değerlendirmesinde bulundu. Önhon, jeostratejik konumda bulunan Türkiye'nin terörle mücadeleki taahhütlerine bağlı olduğunu, bu kapsamda hem Avrupalılar ve Amerikalılar hem de Ruslar, İranlılar, Çinliler ile görüşmeler gerçekleştirdiğini vurguladı.

'Kuzu postu giymiş kurt'

FETÖ'den ihraçlara ilişkin olarak da görüşlerini paylaşan Önhon, ihraç edilen kişilerin darbeye doğrudan iştirak eden ya da FETÖ'yle iltisaklı kişiler olduğuna vurgu yaptı. İhraç gerekçeleri arasında yer alan gizli iletişime imkan veren ByLock programını sadece FETÖ üyelerinin kullandığının altını çizen Önhon, darbenin arkasındaki terör elebaşı Fetullah Gülen için de "kuzu postu giymiş kurt"  ifadesini kullandı.

"Çok tehlikeli, fanatik bir örgüt ve PKK ile ilişki içinde" diyen Önhon, "Türkiye'de tasfiye edilenlerin teröristten ziyade muhalif olduğu" yönündeki iddiaların aslının bulunmadığına, bunu FETÖ'nün yaydığına dikkati çekti.
AA

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