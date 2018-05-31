Avrupa'nın gözü Beyaz Saray'da

Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergisi uygulama kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ın AB ve diğer bazı ülkeler için tanıdığı muafiyet süresi 1 Haziran Cuma günü doluyor. Trump'ın muafiyet süresini uzatmaması ve bunun sonucunda AB'nin misilleme önlemleri almasıyla birlikte transatlantik ilişkilerinde gerilimin daha da tırmanması bekleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin konuya ilişkin kararının Perşembe günü "piyasalar açıldıktan ya da kapandıktan sonra" açıklanacağını söyledi. Perşembe günü Le Figaro'ya verdiği mülakatta Ross, AB ile bir ticaret savaşı istemediklerini kaydetti. Trump'ın ilgili kararı sonrasında Berlin, ABD Başkanına ticaret savaşı uyarısı yapmış, Trump da buna Twitter üzerinden yanıt vererek "Ticaret savaşları iyidir ve kazanılması kolaydır" demişti.

Ross, AB'nin ABD'ye karşı misilleme yapması ihtimaline de değindi. Ross, "Misilleme önlemleri alıp almama kararı Avrupa Birliği'ne ait. Eğer alırsa bir sonraki soru şu olur: Trump buna nasıl tepki verecektir? Çin misilleme yapmaya karar verdiğindeki tepkisini gördünüz" ifadelerini kullandı. Ross, "Eğer taraflar arasında gerilim tırmanırsa bu AB misilleme uygulama kararı aldığından ötürüdür" dedi.

Çarşamba günü Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) toplantısında bir araya gelen Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un görüşmesinde ilerleme kaydedilemedi. Buna rağmen tarafların süre dolmadan bir son dakika anlaşmasına varmasının ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor.

DIŞ HABERLER