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Avrupa sıcaktan kavruluyor

Bu yaz Avrupa tam bir iklim felaketi yaşıyor: Yağmurla eş anlamlı bir ülke olan İngiltere yağışa hasret. Belçika'da aşırı sıcaklar nedeniyle su kısıtlamasına gidildi. Yağmur damlasına hasret kalan İsveç ve Hollanda sıcak dalgasından baygınlık geçiriyor

25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:51
Avrupa sıcaktan kavruluyor

YENİ MESAJ/AA - DETAY HABER

Avrupa'da son haftalarda etkili sıcak hava dalgası, bazı ülkelerde orman yangınlarına yol açarak can ve mal kayıplarına neden olurken, diğerlerinde de günlük yaşamı etkileyerek ülke yönetimlerini harekete geçirdi.

Kıta genelinde normalin aksine yağışsız geçen yaz ayları, kuraklık ve su kısıtlamalarına yol açtı. Yeşil alanlarıyla tanınan Avrupa şehirlerindeki parklar sarıya büründü.  Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklardan tarım ürünleri de etkilendi. Çeşitli tarım ürünlerinin olgunlaşma dönemlerini öne çeken sıcaklıklar, hububat ve tahıl ürünlerini ise olumsuz etkiledi. Uzmanlar, dünya genelinde artan sıcaklıkların küresel ısınmayla doğru orantılı olduğunu savunuyor.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında çıkan yangınlarda resmi makamlara göre 80'den fazla kişi hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklar, İsveç'te de orman yangınlarına neden oldu. Ülkede geçen hafta 80 noktada başlayan orman yangını halihazırda 30 noktada devam ediyor. Nisan ve Mayıs aylarında yeterli yağış olmadığı için ülkedeki hububat ürünlerinin yüzde 60'ı hasat edilemeyecek duruma geldi. Son 66 yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç'te sıcaklık mevsim normallerine dönene kadar ateşli piknik ve mangal yapmak da yasaklandı.

Belçika'da gereksiz su kullanımına ceza

Geleneksel olarak serin ve yağmurlu yaz aylarıyla tanınan Belçika'da sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üstüne çıkarak 30-34 derecelere ulaşması, ülkenin yerel yönetimlerini önlem almaya zor aldı. Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü, ülkenin son 40 yıldır 'en kuru ve sıcak' Temmuz ayını yaşadığını belirterek, 'aşırı sıcak hava' uyarısı verdi ve ülkenin deniz kıyısı olmayan tüm bölgelerinde turuncu alarma geçildi.

Diğer yandan, yağmur kıtlığının yol açtığı kuraklık ve giderek azalan su kaynaklarıyla baş etmek için bazı bölgelerde bitki sulama, araba yıkama gibi faaliyetler yasaklandı. Belçika'nın Flaman bölgesinin bazı kentlerinde tarım dışında temizlik ve benzeri faaliyetler için su kullananların 2 bin Euro'ya kadar para cezası ya da 8 ila 14 gün hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı. 

Yağmurlu havasıyla ünlü İngiltere kuruluktan sarardı!

İngiltere'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar ve yetersiz yağış sebebiyle ülkedeki birçok çimlik alan kuruyarak yerini sarı otlara bıraktı. 
Ülkedeki bazı baraj, dere ve göletlerdeki suyun bitmesi sebebiyle bazı bölgeler için 'çimlerinizi, bahçenizi sulamayın' ve 'duşunuzu 5 dakika ile sınırlandırın' gibi uyarılar yapıldı.

Hollanda’da da aşırı sıcaklardan ve yaklaşık bir aydır yeterince yağmur yağmamasından dolayı kuraklık yaşanıyor. Uzun süren kuraklık doğadaki yeşil alanların sararmasına sebep oldu. Bu arada Almanya'nın Kitzingen kenti sıcaklık rekoru kırdı. Şehirde iki hafta önce ölçülen sıcaklık 40.3 dereceye ulaştı. Aşırı sıcaklar Almanya'da yılda ortalama 585 hektar ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Fransa'da başkent Paris'te sıcaklığın 31 dereceye çıkması nedeniyle en üst seviyenin bir altı olan turuncu alarm verildi.
 

Anahtar Kelimeler:
AvrupaSıcakIklim
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