Avrupa siyasetini göç belirliyor

Avrupa Birliği'nin (AB) yıllardır iltica ve göç sorunlarına Avrupai çözüm aradığı Brüksel'de göçün etkilerini görmek için fazla aramaya lüzum kalmıyor. Belçika İltica Dairesi AB merkezinin oldukça yakınlarında bulunuyor. İltica hakkı için başvuru yapmak ya da bir an önce Fransa ve İngiltere'ye gidebilmek için bekleşenler binanın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kuzey garı yakınlarındaki parkta geceleyen Afrikalıların çoğu Dublin kurallarına aykırı olarak İtalya'dan yola çıkmış ve otobüs, otomobil ya da trenle Avusturya, Fransa ve Almanya üzerinden Belçika'ya gelmiş. Geçerli uygulamaya göre iltica başvurusunu İtalya'da yapması gereken mültecilerin diledikleri AB ülkesine gidebilmesi, yıllardır iyileştirilmesine çalışılan ortak iltica düzenlemesinin çalışmadığını gösteriyor. Milliyetçi muhafazakâr Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, hakları olmadığı halde Belçika'da kalan mülteci adaylarına taviz vermemekte kararlı görünüyor.

Göçmen bebekler bile öldürülüyor

Mayıs ayında Belçika polisi kaçak Iraklı göçmenleri taşıyan araca ateş açmış ve iki yaşındaki bir kız çocuğunu öldürmüştü. İçişleri bakanının popülist partisi (N-VA) 2014 genel seçimlerinde oylarını arttırarak ilk kez koalisyon ortağı olmuştu. Belçika'daki trendi bütün Avrupa'da izlemek mümkün. "Mülteci ve göç krizi" Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç ve Almanya'da sağ popülist muhalefetin güç kazanmasına yol açtı.

Belçika, Finlandiya, Avusturya ve Yunanistan'da sağ popülistler hükümet ortağı oldu. Polonya, Macaristan, Çekya ve son olarak da İtalya'da milliyetçi ve yabancı aleyhtarı partiler iktidara geldi. Göç krizinin popülist partiler tarafından kullanıldığını belirten Brüksel'deki Carnegie Vakfı'nın Avrupa uzmanı Stefan Lehne, "Kendilerine duyguları ayaklandıracak, kutuplaşma yaratan ve bırakmak istemedikleri bir konu buldular” şeklinde konuştu.

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