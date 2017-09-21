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Avrupa’dan Trump’a İran tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın BMGK'da İran nükleer anlaşmasına yönelttiği eleştiriler Avrupa'da tepkiyle karşılandı. Almanya ve Fransa, İran anlaşmasının korunması gerektiği görüşünde.

21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
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Avrupa’dan Trump’a İran tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) yaptığı konuşma sırasında İran nükleer anlaşmasını ağır bir dille eleştirmesi Avrupa'da sert tepkilerle karşılandı. BMGK nedeniyle New York'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, çarşamba akşamı yaptığı açıklamada "İran ile varılan nükleer anlaşmayı şimdi ya da gelecekte tehlikeye atmamak ve feshetmemek bizim mutlak suretle çıkarımıza" şeklinde konuştu.

Gabriel "Son iki yılda anlaşmanın işe yaradığını ve bölgede tehlike arz edecek bir nükleer yayılmayı engellediğini gördük. Çünkü İranlılar da dahil olmak üzere herkes anlaşmanın kendilerine getirdikleri yükümlülüklere bağlı kaldı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetim mekanizmaları etkili oldu" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, varılan anlaşmadan çekilmenin bir hata olacağını belirtti.

İran'ın bölgede uyguladığı baskıyı artırdığına vurgu yapan Macron, bu anlaşmanın yeterli olmadığını da savundu. AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise, anlaşmanın ihlal edilmemesi noktasında tüm tarafların hemfikir olduğunu kaydetti. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
AvrupaTrumpİranTepki
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