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Avrupalı şirketlerin talebine ret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mektubunda AB'nin talebini, 'İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri' için reddettiklerini söyledi

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:57
Avrupalı şirketlerin talebine ret

Pompeo, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabileceğini ifade etti. AB, Washington'un İran'a yeni yaptırımları nedeniyle milyarlarca dolarlık ticari ilişkilerin tehlikeye girmesinden kaygılanıyor. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de imzasının olduğu mektupta "İran rejimine daha önce benzeri görülmemiş mali baskı uygulanmasını sağlayacağız" dendi.

Elon Musk Tayland'daki kurtarma çalışmaları için hazırladığı denizaltısını eleştiren dalgıca 'pedofil' dedi. Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trupm'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasından sonra uygulamaya kondu. ABD'nin çekilmesiyle, 2015'te varılan anlaşma öncesi uygulanan yaptırımlar da yeniden yürürlüğe girmiş oldu. Fransa, Almanya ve İngiltere ise anlaşmaya uymaya devam edeceklerini duyurdu.

İran'la varılan nükleer anlaşma sonra Avrupa'nın en büyük şirketleri iş faaliyetleri için İran'la anlaşmaya gitmişti. AB'nin 2017'de İran'a ihracatı (mal ve hizmetler) 10,8 milyar euroydu. İran'dan AB'ye ithalat ise 10 milyar euro değerindeydi. İthalat rakamları 2016'nın iki katına çıkmıştı. Avrupalı şirketler İran'la iş yapmaya devam etmeleri durumunda ABD ile bağlarının zayıflayacağı kaygısında. AB, bu yılın başında Avrupalı şirketlerin İran'la iş yapmaya devam etmeleri için yasal düzenlemeyi yeniden hayata geçirmişti.
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