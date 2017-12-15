Avustralya'daşok eden rapor

Başbakan Malcolm Turnbull, Kraliyet Komisyonu'nun hazırladığı raporun 'ulusal bir trajediyi' gözler önün serdiğini belirtti.

Raporda, "On binlerce çocuk Avustralya'nın birçok kurumunda cinsel istismara uğradı. Gerçek rakamı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bu, birkaç 'çürük elma' meselesi değil. Toplumun en büyük kurumları ciddi olarak başarısızlığa uğradı" ifadesi yer aldı.

Komisyon, faillerin büyük bir bölümünün din görevlileri ve okul öğretmenleri olduğunu belirtti. Rapor, sorunun çözümü için 400 maddelik bir öneri listesi sunuyor.

Rapora göre, hem fail hem istismara uğrayan çocuklar açısından en yüksek rakama sahip olan kurumlar Katolik kurumları oldu. Komisyon daha önce, cinsel istismarı bildirmeyen Katolik rahipleri hakkında soruşturma açılamasını talep etmişti. Komisyon, araştırma sırasında mağdurlarla 8000'den fazla özel görüşme yaptı ve yaklaşık 1300 yazılı kayıt topladı.

Mağdurlardan, yaşadıklarını anlatmaları ve ardından da bunları yazmaları istendi. Raporun ardından tazminat davalarının artması ve tazminatları kimin ödeyeceği tartışmasının açılması da bekleniyor.

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