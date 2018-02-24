Avustralyalı Türklerden 'TSK'ya destek

Avustralya'nın Melbourne kentindeki "Zeytin Dalı Mitingi", Eyalet Kütüphanesi önünde gerçekleştirildi. Avustralya Türk Enstitüsü (ATİ) öncülüğündeki dayanışma, adalet ve barış temalı gösteriye Türkler ve Suriyelilerin yanı sıra farklı etnik kökenlerden Avustralyalılar da katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan gösteride yapılan Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuşmalarda terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ terör örgütleri ve Esad rejimininkendi halkına yönelik katliamları kınandı. Melbourne’daki Kuzey Kıbrıs Türkleri toplum liderlerinden Hakkın Süleyman, yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e tam destek verdilerini belirtti.

Süleyman, ‘‘Afrin’deki Mehmetçiklerimize Avustralya’dan tam destek beyan ediyoruz ve terörizmi kınıyoruz. PKK, YPG, isimler ne olursa olsun onları buradan şiddetle kınıyoruz, terörizmin yok olmasını diliyoruz.’ dedi.

Suriye’deki terör örgütleri nedeniyle mülteci durumuna düşen ailesinin Türkiye’de yaşadığını İngilizce ve Arapça olarak anlatan Huda Kahwaji, Türk halkına ve Türk hükümetine minnettar olduklarını belirtti.

Yaklaşık 6 yıldır hem ülkeleri için hem de akrabaları kaygı durduklarını ancak Türkiye’nin yardımlarıyla acılarının biraz hafiflediğini dile getiren Kahwaji, ‘‘Türk halkının ve hükümetinin sevdiklerimizin acısını birazcık dindirmek için yaptıklarını söylemeden kendi acımı anlatamam.’’ ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren Zeytin Dalı Mitingi, Afrin’de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerinin okunmasının ardından yapılan duayla sona erdi.

AA