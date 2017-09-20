Avusturya AB’yi uyardı

Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, Macaristan ve Makedonya'nın AB dış sınırlarında güvenlik önlemlerini artırmasının ardından, son dönemde mültecilerin Balkan güzergâhında yeni kaçış yolları kullandığını söyledi.

Doskozil, "Son günlerde birçok mültecinin, örneğin Yunanistan ve Sırbistan üzeninden gelenlerin artık Slovakya hattı üzerinden kuzeye doğru ilerlediğini gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

Polis ve Avusturya askerlerinin bu yüzden Slovakya sınırına yakın bölgelerde gizli kontrol ve aramalar yaptığını belirten Avusturya Savunma Bakanı, "Balkan rotasının tamamen kapandığını söylemeyiz" şeklinde konuştu.

Doskozil, Avusturya'da bu yıl şimdiye kadarki 12 bin mülteci başvurusunun 8 bininin Balkan rotası üzerinizden Avusturya'ya gelenlere ait olduğunu söyledi. Avusturya'nın yanı sıra Almanya'da da kaçak göçle mücadele için yapılan kontrollerde son olarak Brandenburg'un doğusunda Polonya üzerinden Almanya'ya giriş yapan Türkiye plakalı bir TIR'da gizlenmiş 51 kişiyi tespit etti. Ancak araçta bulunan Irak ve Suriyeli olduğu tahmin edilen kişilerin akıbeti belirsizliğini koruyor. Söz konusu kişilerin polis kontrolünün hemen ardından olay yerinden kaçtığı belirtiliyor.

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