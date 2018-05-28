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Avusturya'dan ABD'ye sert sözler

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ABD'nin giderek daha güvenilmez bir partner haline geldiğini belirtti

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:15
Avusturya'dan ABD'ye sert sözler

Kurz'a göre Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri derhal durdurulmalı. Ülkesinin tutumunun yapıcı olduğunu savunan Kurz, "Ukrayna'daki krizi tek başımıza çözemeyiz. Suriye'de ancak Rusya ve ABD'yle birlikte hareket edersek başarılı olacağız. Bu nedenle, her zaman köprü konumunda bulunan Avusturya gibi ülkelerin Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmesinin olumsuz olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Brexit adımını da yorumlayan Kurz, bunu Londra yönetimi tarafından alınan aldığı korkunç bir karar olarak niteledi. Kurz, kendileri için en önemli hususun Avrupa'nın dış sınırlarının korunması ve AB'deki bütünlüğün korunması olduğunu da vurguladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, ABD Başkanı Donald Trump'a tepki göstererek ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini eleştirdi. Devlet televizyonu ORF'de katıldığı programda, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın önemine işaret eden Kneissl, ABD'nin çekilme kararına rağmen nükleer anlaşmanın kurtarılması gerektiğini söyledi.

Kneissl, ABD dışındaki diğer bütün tarafların anlaşmanın muhafaza edilmesi yönünde görüş bildirdiğini anımsattı. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin silahlanma konusunda ciddi bir güven sorununa neden olacağına dikkati çeken Kneissl, "Anlaşmadan çekilmenin, güvenilirliğimiz hakkında şiddetli etkileri olacaktır ve diğer anlaşmalar için de ciddi bir güven kaybına neden olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
DIŞ HABERLER

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