Avusturya ile NATO çıkmazı

Üst düzey bir NATO temsilcisi, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli ortak ülkelerden Avusturya'yı izole eden uygulamayı kabul ettirmesini beklediğini söyledi. NATO çevrelerinden yapılan açıklamalarda 'bu nahoş konunun ABD Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı perşembe günkü NATO zirvesinden önce gündemden kalkmasının umulduğu' belirtildi. Zirvede kararlaştırılacak reformlar sayesinde ‘barış için ortaklık' programı yeniden başlatılabilecek. Avusturya ise ortaklık projesinde yer almayacak. NATO'nun alacağı karara göre, Avrupa, Asya ve aralarında Gürcistan ve Ukrayna'nın da bulunduğu eski Sovyet cumhuriyetleri ile ittifak arasındaki işbirliği genişletilecek ve bundan böyle her ülkenin NATO ile tek başına anlaşma imzalayabilmesi mümkün olacak. Böylelikle Avusturya nedeniyle aylardır bütün ortak ülkeleri bağlayan askeri işbirliği yasağı kalkmış olacak. DIŞ HABERLER