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Avusturya tercihini yaptı

Avusturya'da seçmenler yeni parlamentoyu belirlemek üzere dün sandık başına gitti. Seçim kampanyalarında İslam karşıtı söylemlerin öne çıkması ise dikkat çekti

15 Ekim 2017 Pazar 17:05
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Avusturya tercihini yaptı

Avusturya'da halk, 22. dönem Federal Meclisi (Nationaltag) belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'a (TSİ 18.00) kadar sürdü. Halkın sabah erkenden seçim merkezlerine gitmeye başladığı seçimlere 16 parti katılıyor, 2 bin 55 aday arasında Türk kökenli 20 aday da bulunuyor. Avusturya'da 9 eyalette 39 seçim bölgesi bulunuyor. 16 yaşını dolduranların oy hakkına sahip olduğu seçimlerde 6,4 milyon seçmen oy verme yetkisine sahip. İlk kez oy vereceklerin sayısı da yaklaşık 300 bin olarak açıklandı.

300 bine yakın Türk kökenli vatandaşın yaşadığı ülkede, yaklaşık 110 bin Türk asıllı seçmen bulunuyor. Secim barajının yüzde 4 olduğu Avusturya'da, seçmenler ülke genelinde kurulan 800 sandığın yanı sıra mektup yoluyla da oylarını kullanabiliyor. Seçmenlerin yüzde 10'undan fazlasının mektup yoluyla oy kullandığı ülkede, seçimlerin kesin sonuçları mektup oyların sayılmasından sonra belirleniyor.

34 yıldır koalisyonlarla yönetilen ülkede, bu seçimlerin sonucunda da yine bir koalisyon hükümeti kurulması öngörülmüştü. Geçen mayıs ayında merkez sağ Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) başına geçen Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz bu seçimlerde favori olarak gösterildi. Avusturya'da Türk kökenlilerin kurduğu Gelecek için Yeni Hareket Partisi (NBZ)  8 adayla yanlız Vorarlberg eyaletinden seçimlere katıldı.
AA

Anahtar Kelimeler:
AvusturyaParlementoSandıkIslam
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