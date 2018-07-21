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Avusturya’da ehliyet sınavında Türkçe yasağı

Avusturya’da Almanca, İngilizce, Sloven ve Hırvatça'nın yanı sıra Türkçe yapılabilen ehliyet sınavları 2019’dan itibaren Türkçe gerçekleştirilmeyecek

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:56
Avusturya’da ehliyet sınavında Türkçe yasağı

 Aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinden (FPÖ) Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer, Avusturya Devlet Radyosu Ö1’e yaptığı açıklamada, sınavın farklı dillere tercüme edilmesinin maddi külfet doğurduğunu savundu. Bunun yanında hangi dilde ehliyet sınavının yapılmasının daha mantıklı olduğunu açıklığa kavuşturmak istediklerini belirten Hofer, “(Sınav için) Almanca, dünya dili olan İngilizce, Slovence ve Hırvatça, bu diller yeterli” diye konuştu.

Hofer, 2. Dünya Savaşı'nın ardından yeniden kurulan Avusturya’nın anayasasında Almancanın yanı sıra Slovence ve Hırvatçanın da resmi dil olarak kabul edilmesi nedeniyle bu dillerin sınavlardan çıkartılamayacağını dile getirerek, ülkeye akademik araştırma ya da farklı nedenlerden dolayı gelen yabancılar için de İngilizcenin yeterli olacağını, Türkçeye gerek bulunmadığını öne sürdü.

Hükümet için Almanca öğrenmeyi teşvik etmenin önemine işaret eden Hofer, “Bu durum Almanca öğrenmeyi teşvik edecek. Böylelikle ehliyet sınav soruları Almanca cevaplanabilecek” dedi. Avusturya’da 1998’den itibaren ehliyet sınavı Türkçe gerçekleştirilebiliyor. Ülke genelinde geçen yıl yaklaşık 300 bin kişi ehliyet sınavına girerken, 3 bin 631 kişi Türkçe, 2 bin 300 kişi İngilizce ve 2 bin 212 kişi Hırvatça dillerinde bu sınava girmişti.
AA

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