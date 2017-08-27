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Azerbaycan’da patlama

Azerbaycan'da askeri birliklerden birinde yangın ve patlama meydana geldiği bildirildi

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Azerbaycan’da patlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askeri birliklerden birinde yangın çıktı ve patlama meydana geldi. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, silah deposunda yaralıların olduğu konusunda bilgi aldıklarını, olay yerine 10 ambulansın sevk edildiğini, ancak devam eden patlamalar nedeniyle araçların tesisin içine giremediklerini açıkladı. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Acil Yardım Departmanı Başhekimi Miralam Calalov, “Şu anda olay yerine 10 adet ambulans sevk edildi, ancak devam eden patlamalar nedeniyle araçlar içeriye ulaşamıyor. Yaralıların olduğunu öğrendik, gereklilik halinde daha çok ambulans sevk edilecek” ifadelerini kullandı. DIŞ HABERLER

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