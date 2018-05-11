BAE, ABD'nin bir dediğini iki etmiyor

BAE Bakanlar Kurulunun kararı gereğince bazı İranlı kişi ve kuruluşlar, 'terör destekçileri' listesine alındı. Haberde söz konusu kişi ve kuruluşların gerçek amaçlarını gizleyerek, bölgedeki istikrarı sarsma eylemlerine finansal destek sağladıkları ileri sürüldü.

Bu kapsamda, listeye eklenen kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile yardımcılarına milyon dolarlar transfer ettikleri savunuldu. Haberde söz konusu kararın, BAE ile ABD arasındaki sağlam iş birliği neticesinde gerçekleştiği ifade edildi. ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Söz konusu 6 kişinin 3'ünün İran doğumlu olduğunun yer aldığı açıklamada, 3 kuruluşun da İran'da kayıtlı bulunduğu bilgisine yer verildi. ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ülkesinin P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu. Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketinin 6 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye gireceğini açıklamıştı.

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